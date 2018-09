Estos son los celulares que más emiten radiación

El celular se ha vuelto uno de los aparatos tecnológicos indispensables en la vida de cualquier ciudadano. Para el trabajo, el estudio, temas familiares, entre otros, los aparatos móviles se han convertido en una necesidad básica de los seres humanos.

Sin embargo, la dependencia al celular en todos los aspectos resulta ser negativa debido a los efectos perjudiciales que tienen estos para la salud.

Debido a esto, un estudio de la Oficina Federal de Protección de Radiación Bundesamt für Strahlenschutz indicó que los ‘smartphones’ que más generan radiación al momento de usarlos son los fabricados en China.

Lea también: Joyería inteligente, la propuesta colombiana con sistema bluetooth

La institución utiliza como medida la tasa de absorción específica (SAR), que permite saber cuánta energía absorbe el cuerpo humano al momento de realizar una llamada telefónica. En la industria de teléfonos móviles, los fabricantes tienen que informar a los organismos reguladores de cada país el SAR de sus productos.

Con relación a estas cifras, el portal Statista publicó una lista de los celulares que más emiten radiación al momento de realizar llamadas. En el ránking aparecen marcas como Huawei, Xiaomi y algunos modelos de iPhone.

De acuerdo con el listado, el Xiaomi Mi A1 es el ‘smartphone’ que más emite radiación no ionizante, es decir, no existe evidencia científica de que produzca cáncer. Después le sigue el OnePlus 5T, y por último tres referencias de Huawei: el Mate 9, P9 Plus y GX8.

Además, entre otras referencias que se destacan están el iPhone 7, Sony Xperia Z1 Compact y Xiaomi Redmi Note 5.

El estudio precisa que, aunque no existe una directriz universal para un nivel “seguro” de radiación del teléfono, la autoridad alemana dedicada al medio ambiente, ‘Der Blaue Engel’, solo certifica teléfonos que tienen una tasa de absorción específica de menos de 0,60 vatios por kilogramo. Todos los teléfonos presentados en la lista tienen más del doble de este punto de referencia.

En Colombia, según un estudio realizado por la compañía Motorola, el 48% de los colombianos prefieren renunciar a tener sexo durante un mes, antes que estar sin su smartphone por el mismo tiempo.

La encuesta también indicó que más del 33% considera a su celular como una buena compañía en el baño y el 19% dice que lo revisa mientras se ducha.

Por Karen Ortiz – Sistema Integrado Digital