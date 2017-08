WhatsApp presenta fallas a nivel mundial

Miles de usuarios en varias regiones del mundo han usado Twitter para reportar fallas en el servicio de mensajería instantanea.

Sin embargo esta no es una falla masiva pues los habitantes de Chile, Brasil y norte de Europa no se han visto plenamente afectados. Varios twiteros indicaron que no han podido enviar mensajes a sus contactos, pues se quedan fijos en estado de envío.

En algunos casos los usuarios reciben algunos mensajes, pero con un considerable retraso en relación al tiempo en que fueron enviados..

Les compartimos algunos memes ante la falla que registra Whatsapp

Fallas Whatsapp