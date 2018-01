Yerry Mina tuvo su primer encuentro con Messi y más compañeros del Barça

El colombiano Yerry Mina es el nuevo jugador del Barcelona y este sábado será presentado oficialmente a todos los fanáticos del equipo español y medios de comunicación.

Por lo pronto, el FC Barcelona compartió un video en sus redes sociales en el que aparece Mina teniendo su primer acercamiento con el 10 azulgrana, Lionel Messi, y otros jugadores como Luis Suárez.

El defensa colombiano ya pasó también la revisión médica, visitó el Camp Nou y dio sus primeras declaraciones sobre este nuevo paso en su carrera.

👋 Welcome to Camp Nou, Yerry Mina! 👋 🔵🔴 pic.twitter.com/yokydRkmnP

En declaraciones a los medios del club, el joven admitió sentir “un orgullo indescriptible” con fichar por el Barça porque es algo que siempre soñó.

🔊 How does it feel to be here, Yerry?

🔵🔴 #BeBarça pic.twitter.com/DZfslUGSvH

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 de enero de 2018