[VIDEO] El penoso accidente que sufrió luchadora de UFC en pleno combate

Sin dudas este es un combate que Justine Kish querrá olvidar muy pronto.

Los espectadores estaban muy atentos al combate entre la peleadora rusa Justine Kish y Felice Herring, evento principal del UFC Fight NIght, cuando la pelea pasó a un segundo plano tras el penoso accidente que sufrió Justine.

En los momentos finales de la pelea la luchadora rusa fue apresada con una al cuello, por lo que requirió de mucha fuerza para poder liberarse de su rival.

Aunque Kish pudo escapar de la la llave con destreza, hubo un detalle capturó la atención de los televidentes pues una toma aérea de la cámara dejó en evidencia el penoso accidente que sufrió la peleadora rusa, quien había defecado sobre la lona.

HOW DID @JustineKish GET OUT OF THAT?! pic.twitter.com/qO3yl8b88j — #UFCOKC (@ufc) June 26, 2017 Mixed martial… https://t.co/OcvsVngB2b

— #NSMQ2017 (@233LiveNews) June 26, 2017