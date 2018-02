Patinadora mostró un seno por accidente en plena presentación en los Olímpicos

La patinadora Gabriella Papadakis vivió un angustiante momento durante una rutina de danza sobre hielo en los Olímpicos de Invierno de Pyeongchang.

Mientras se encontraba patinando en la pista, Gabriella sufrió un percance con la parte superior de su traje, que se desabrochó e hizo que su pezón izquierdo quedara al descubierto.

Foto: AFP

Gabriella Papadakis Breaks Down In Tears After Wardrobe Malfunction: It’s ‘My Worst Nightmare’ https://t.co/3fxyUwIs4q pic.twitter.com/YvTMbTKqAD — jonas (@2006_jonas) February 19, 2018

La francesa logró sacar adelante su rutina, pero según dijo en conferencia de prensa “es su peor pesadilla“.

“Eso me desconcentró mucho, mi peor pesadilla en los Juegos Olímpicos... Me di cuenta enseguida y recé. Es frustrante perder unos puntos a causa de un problema con la vestimenta, no es algo que se entrene, pero estoy orgullosa de que hayamos logrado hacer así el programa con esta dificultad“, dijo.

“Ocurrió en los primeros segundos del programa, me dije que no tenía opción, que había que seguir, eso es lo que hicimos… Podemos estar orgullosos de nosotros mismos porque fuimos capaces de realizar una gran actuación a pesar de lo que ocurrió“, añadió.

Pourquoi tant d’histoire pour le téton de Gabriella Papadakis ? https://t.co/Jc9LzLqAvv — nounours (@nounours) February 19, 2018

Con información de AFP