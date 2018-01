¡Histórico! Cabal y Farah clasifican a la final del Abierto de Australia

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah derrotaron a la pareja conformada por Bob y Mike Bryan, seis veces campeones y exnúmeros uno del mundo, y aseguraron su cupo a la final de dobles del Abierto de Australia.

La pareja colombiana venció a los estadounidenses por 7-6 (1) y 7-5 y se posicionó como una de las mejores del torneo de tenis que se celebra en Melbourne.

La victoria de Cabal y Farah quedó registrada en un emocionante video, en el que se ve a la pareja celebrar este histórico paso para el tenis colombiano.

The 🇨🇴 duo are through to the final! @RobertFarah_ / @juanscabal defeat Bob and Mike #Bryan 7-6(1) 7-5 #AusOpen pic.twitter.com/nn9bHxgZQY

El dúo colombiano, semifinalista el pasado año en Roland Garros, luchará en la final contra el austríaco Oliver Marach y el croata Mate Pavic, que vencieron al alemán Jan-Lennard Struff y el japonés Ben McLachlan, por 4-6, 7-5 y 7-6 (4) en dos horas y 26 minutos.

Marach, de 37, y Pavic de 24, llevan ya 13 victorias esta temporada gracias a sus títulos en Catar y de Auckland. Esta pareja fue finalista el pasado año en Wimbledon.

Special mention to the 🇨🇴 faithful in @RodLaverArena from @juanscabal and @RobertFarah_ following their stirring victory!#AusOpen pic.twitter.com/sUvA1BZu5p

— #AusOpen (@AustralianOpen) 25 de enero de 2018