El fuerte encontrón entre James y un compañero en entrenamiento del Bayern

El colombiano James Rodríguez protagonizó un acalorado momento durante uno de los entrenamientos del Bayern Múnich.

Según reportó el diario alemán Bild, Rodríguez y el alemán Sebastian Rudy tuvieron un fuerte altercado, tanto así que algunos jugadores y el técnico Jupp Heynckes intervinieron para evitar que pasara a mayores.

El enfrentamiento entre ambos jugadores se presentó luego de la fuerza desmedida con la que James Rodríguez buscó el balón ante Rudy, quien le reclamó airadamente.

Algunas imágenes del momento circulan en redes sociales y en ellas se puede ver a James Rodríguez en el suelo, mientras Rudy le reclama bastante ofuscado. También aparecen Franck Ribéry y más compañeros del equipo durante el momento.

Altercation in training today between James Rodriguez and Sebastian Rudy following a challenge. Jupp Heynckes and the players quickly intervened, Rudy and James shook hands afterwards [Bild] pic.twitter.com/2teuyIpEJp

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 19 de enero de 2018