Probamos Battlefield 2042, un shooter ambicioso con batallas colosales

De igual manera, este juego cuenta con un sistema de microtransacciones para acceder a artículos cosméticos que no afectan el desempeño de los personajes, pero les dan una apariencia única.

Jugabilidad desafiante

Estamos ante un juego sin un modo campaña, pues está completamente pensado para una experiencia multijugador online. Este factor puede ser algo desalentador para quienes buscan una aventura individual y con una trama atractiva.

Battlefield 2042 intenta ofrecer acción explosiva con enfrentamientos que se desarrollan en diferentes modalidades y en medio de sus amplios mapas. Entre las opciones disponibles para los jugadores está “Irrupción”, donde el equipo atacante debe capturar una serie de objetivos mientras le gana terrero al grupo rival.

Conquista es la clásica modalidad en donde un escuadrón de capturar y controlar la mayor cantidad de ubicaciones estratégicas del mapa. También está el modo “Portal”, que permite crear batallas multijugador personalizadas y usar mapas de otros juegos de la franquicia, incluidos aquellos situados en la Segunda Guerra Mundial, aunque debo recalcar que en más de una ocasión me tope con partidas vacías en comparación a los otros modos.

Finalmente, queda la modalidad “Hazard Zone”, que es un Battle Royale que se desarrolla en un mapa enorme y de manera frenética pues cada equipo tiene un límite de 64 jugadores.

También hay que destacar que los desarrolladores paulatinamente han ido lanzando una serie de parches para corregir varios de los bugs que han aparecido en el juego, por lo que en este momento estamos ante una versión más estable.

Por lo tanto, la nueva entrega de la reconocida franquicia ofrece una buena dosis de acción y entretenimiento, pero el juego no logra enganchar al jugador tanto tiempo como debiera y esto se debe a que algunas opciones de combate no representan una evolución total a lo visto en anteriores entregas y por ello puede que esa carencia de variedad le quite el encanto rápidamente.