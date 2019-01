Luisa Fernanda W es número uno en YouTube con ‘Mi regalo’

Luisa Fernanda W se ha convertido en una de las influenciadoras digitales más importantes de Colombia. Pero no solo ha demostrado que sabe muy bien cómo producir contenidos, sino que también ha dejado claro que tiene otras habilidades.

Eso lo dejó en evidencia cuando publicó ‘Bloqueo’, su ‘Roast yourself challenge’ en el que le cantaba a los haters.

Ahora, la youtuber dio un paso más allá de las redes sociales y reveló su primera canción, una muy romántica en la que le canta al amor.

El video oficial de ‘Mi regalo’ es protagonizado por ella y su novio Legarda, con quien empezó una relación cuando participaban en el reality de cocina MasterChef Celebrity, del Canal RCN.

El lanzamiento de Luisa Fernanda W generó conmoción en YouTube, tanto que se encuentra en el primer puesto de tendencias de la plataforma.

Para la influenciadora esto ha sido todo un sueño y expresó su emoción en las redes sociales.

“¡#1 uno en tendencias, esto para mi es un sueño! Y me siento súper intensa dando gracias y gracias pero esto es lo mínimo que puedo dar GRACIAS. Tómense esto como una motivación, yo no soy perfecta tengo errores como todos, pero nunca le he hecho mal a nadie ni por envidia ni jamás he tratado de frustrar los sueños de alguien. (Yo he trabajado mucho para lograr lo que he logrado) yo amo motivar a las personas”, es parte del mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

También reveló un poco de lo que ha sido su proceso musical y cómo ha logrado soltarse más gracias a sus clases de técnica vocal.

“Amigos ustedes me preguntan que si yo me volví cantante. Eso lo decidirá Dios, mi preparación, ustedes y el tiempo. Yo por ahora les cuento que de chiquita estaba en coros, cantaba en el colegio, pero después conocí Hi5 y las redes sociales y se me olvidó el tema. Esta canción la lancé porque una persona muy tesa en el tema musical me exigió entrar a clases de técnica vocal, y me dijo: ¡LUISA ESA CANCIÓN ES TUYA! No te de miedo hazlo”, expresó.

