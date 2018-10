Los Polinesios, una de las cuentas más representativas de creación de contenidos en YouTube, muestran una nueva faceta de la mano del productor RedOne.

Los youtubers se unieron al marroquí para darle vida a ‘Festival’, un sencillo con el que las estrellas digitales incursionan en la música y pretenden llegar a nuevos seguidores.

RedOne no solo produjo la canción, sino que también prestó su voz en este lanzamiento del trío de estrellas digitales, que ya suma en uno de sus canales de YouTube más de 15 millones de suscriptores.

Junto al anuncio del sencillo, Los Polinesios revelaron el video oficial que fue grabado el pasado mes de septiembre en la Ciudad de México. El videoclip ya tiene más de seis millones de visualizaciones.

Los Polinesios han obtenido múltiples premios entre los que destacan cinco MIAW (MTV Millennial Awards) y cinco Nickelodeon Kids Choice Awards; además, tienen el récord mundial de tres canales de YouTube con más de 10 millones de suscriptores cada uno y han logrando ser uno de los Embajadores Globales de la campaña #HeForShe.

Por su parte, el productor musical RedOne ha sido el creador de los éxitos más grandes de artistas internacionales de la talla de Michael Jackson, Lady Gaga (‘Poker Face’, ‘Bad Romance’), Enrique Iglesias (‘I Like It’), Jennifer Lopez (‘On the floor’, ‘Dance Again’) y Nicky Minaj (‘Starships’ y ‘Pound The Alarm’), entre otros reconocidos cantantes.

‘Festival’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Por La Mega