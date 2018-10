Productor de Los Simpson desmiente salida de Apu

Al Jean, productor ejecutivo de ‘Los Simpson’, se pronunció sobre el revuelo creado por un rumor (no confirmado) que decía que Apu sería eliminado de la serie.

En respuesta a un tuit que pedía un pronunciamiento oficial del programa, Jean escribió: “La historia es falsa”.

Cabe mencionar que, pese a que muchos tomaron como cierta la ‘noticia’, ni Fox (productora de la serie) ni ‘Los Simpson’ confirmaron la supuesta salida de Apu.

Entonces, ¿por qué causó tanto revuelo algo que no era cierto? La explicación podría ser una mala interpretación.

Todo empezó el pasado viernes, cuando ‘IndiWire’ publicó el fragmento de una entrevista con Adi Shankar, en la que él afirmaba que la serie eliminaría a Apu para “evitar la controversia”.

Según Shankar, esa información la obtuvo por dos personas que trabajan en ‘Los Simpson’ y una que labora directamente con Matt Groening, creador del programa.

Adi Shankar, sin embargo, no tiene relación alguna con ‘Los Simpson’. Sí es productor, pero de la serie animada ‘Castlevania’, de Netflix.

A partir de ese momento empezaron las tergiversaciones respecto a esa información, pues muchos medios dijeron que Shankar era productor de ‘Los Simpson’, lo cual es completamente falso. Una simple búsqueda en Google y en la Internet Movie Database (IMDb) bastaba para verificarlo.

Sin embargo, la ‘noticia’ de que un productor ‘Los Simpson’ confirmaba que Apu saldría del show se volvió viral, al punto de que se armó un debate en redes sociales al respecto durante todo este fin de semana.

Pero era un debate basado en información no oficial. Incluso, una agencia de noticias llegó a decir que Fox había anunciado “que eliminaría de forma indefinida a Apu”. Y otras versiones, de forma muy imprecisa, decían que Shankar era cercano al creador del ‘show’.

Ante esta situación, Al Jean, verdadero productor ejecutivo de ‘Los Simpson’, escribió lo siguiente: “Adi Shankar no es productor de ‘Los Simpson’. Le deseo lo mejor, pero él no habla por nuestro programa”.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.

Shankar le respondió con una invitación para que trabajaran juntos, ignorando las opiniones más incendiarias.

I wish you well too. Let’s work towards common ground. Ignoring only fans the flames. The world is polarized & getting more so, and the onus is on us to bring people together. Engage in a constructive way and this matter will go to bed. I see you, now I’m asking you to see me.

— Adi Shankar (@adishankarbrand) 29 de octubre de 2018