Febrero está finalizando y como es costumbre Netflix ya ha anunciado las novedades que llegarán a su plataforma para el mes de marzo, el cual viene con una importante carga de contenido nuevo.

La plataforma aumentará su oferta de animaciones para adultos con ‘Love, Death and Robots‘ y ‘Osmosis’, además llegará la nueva temporada de ‘Santa Clarita Diet’ y ‘Luther’.

Lee también: Chris Hemsworth interpretará a reconocido luchador en nuevo proyecto de Netflix

En materia de películas, Netflix completará algunas sagas que ya estaban en la plataforma.

También se estrena ‘Your Name‘, uno de los anime más comentados en los últimos años. La popular plataforma también incorporará algunos documentales nuevos, más especiales de comedia y estrenos de títulos familiares.

A continuación les compartimos la lista de títulos que llegarán a Netflix para el mes de marzo:

Series

‘La vida desastrosa de Saiki K.’: Temporada 3 (1º de marzo)

‘Atlanta: Temporada de robos’ (2 de marzo)

‘La orden secreta’ (7 de marzo)

‘Formula 1: Drive to Survive’ (8 de marzo)

‘After Life: Más allá de mi mujer’ (8 de marzo)

‘Queer Eye:’ Temporada 3 (15 de marzo)

‘Turn Up Charlie’ (15 de marzo)

‘Love, Death & Robots’ (15 de marzo)

‘Arrested Development’: Temporada 5B (15 de marzo)

‘Si no te hubiese conocido’ (15 de marzo)

‘Historia de un crimen: Colosio’ (22 de marzo)

‘Santa Clarita Diet’: Temporada 3 (29 de marzo)

‘Coisa Mais Linda’ (22 de marzo)

‘Selling Sunset’ (22 de marzo)

Películas

‘Budapest’ (1º de marzo)

‘Tu hijo’ (1º de marzo)

‘El niño que domó el viento’ (1º de marzo)

‘Realmente amor’ (1º de marzo)

‘Escobar: La traición’ (1º de marzo)

‘Un crimen perfecto’ (1º de marzo)

‘Mad Max’ (1º de marzo)

‘La doncella’ (1º de marzo)

‘Johnny English’ (1º de marzo)

‘Viviendo con mi ex’ (1º de marzo)

‘Cómo enamorar a una chica punk’ (1º de marzo)

‘Magnolia’ (5 de marzo)

‘Triple frontera’ (13 de marzo)

‘Girl’ (15 de marzo)

‘Durante la tormenta’ (22 de marzo)

‘The Dirt’ (22 de marzo)

‘Bayoneta’ (29 de marzo)

‘Emboscada final’ (29 de marzo)

Documentales y especiales

‘Losers’ (1º de marzo)

‘El arma elegida’ (2 de marzo)

‘Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits’ (12 de marzo)

‘Amy Schumer Growing’ (19 de marzo)

‘La leyenda de la isla con coca’ (29 de marzo)

‘ReMastered: La masacre de la Miami Showband’ (22 de marzo)

Niños y familia

‘Charlie en Villacolores’ (22 de marzo)

‘Robozuna’: Temporada 2 (15 de marzo)

‘¡YooHoo al rescate!’ (15 de marzo)

‘Lego – Liga de la Justicia: Batalla cósmica’ (01 de marzo)

‘Masha y el oso’: Temporada 3 (01 de marzo)

‘Disney – Descendientes’ (18 de marzo)

‘Disney – Atrapada en el medio’: Temporada 3 (1º de marzo)

Por: Cristian Serrano – La FM