‘La maldición de Hill House’ (The Haunting of Hill House), la terrorífica serie original de Netflix, no solo tiene atemorizados a los espectadores, sino también a sus propios actores, quienes aseguran que durante el rodaje de la producción llegaron a sentir fenómenos extraños. Sin embargo, aseguran que todo es producto de su imaginación y de la carga emocional que queda después de participar en producciones de terror.

En entrevista con el medio Metro, los actores Elizabeth Reaser y Oliver Jackson-Cohen, quienes dan vida a los personajes de ‘Luke Crain’ y ‘Shirley Crain’, respectivamente, expresaron que grabar las diferentes escenas cargadas de suspenso y terror les provocó problemas al dormir.

“Es como si tu cuerpo no supiese que estás fingiendo… Aunque no he tenido ningún tipo de interacción con fantasmas o espectros, creo que hay algo que le ocurre a tu inconsciencia cuando actúas en producciones como estas”, comentó Elizabeth Reaser, de acuerdo con lo reseñado por Sensacine.

Oliver Jackson-Cohen agrega entonces que después de terminar de rodar empezó a sentir que “alguien estaba sentado en mi cama por la noche y tonterías como esas… Cuando estás en un papel así terminas enganchándote”.

‘La maldición de Hill House’ es una adaptación de la novela de terror del mismo nombre, escrita por Shirley Jackson y publicada en 1959.

La historia se desarrolla en la mansión Hill House, de ochenta años de antigüedad, y en donde ocurren a diario a una serie de eventos paranormales. Una familia, encabezada por Carla Gugino, quien interpreta a una madre preocupada por el bienestar de sus cinco hijos, deberá enfrentarse al terror que encierra este lugar.

Sin embargo, pese a la situación, los cinco hermanos crecerán entonces en esta casa embrujada sin otro remedio más que convivir con los espectros. Por medio de una serie de flashback se contará esta historia desde la perspectiva de los niños en su etapa infantil y adulta.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital