Yandel le hizo una versión a ‘Lamento Boliviano’

El reguetonero Llandel Veguilla Malavé, más conocido como Yandel, publicó hace unas semanas en su cuenta oficial en Youtube, un video de un nuevo tema musical que hasta ahora ha sido centro de críticas tanto positivas como negativas por su parecido a un famoso tema de la agrupación Enanitos Verdes.

‘Te amaré’ sorprendió tanto a los fanáticos del reguetonero como a los de la agrupación argentina por la similitud de la letra y hasta de la melodía con la exitosa canción de los noventa ‘Lamento Boliviano’.

Algunos medios internacionales aseguran que el puertorriqueño compró los derechos del tema, sin embargo, hasta ahora ninguna de las partes ha confirmado esa información.

El video ha sido reproducido más de 6 millones de veces y cuenta con tan solo 85 mil Me gusta y casi seis mil comentarios favorecedores y otros no tanto. “Me parece que es un buen cover de los Enanitos Verdes”, “Yandel la sigue rompiendo”, “Tremendo homenaje al éxito de Enanitos verdes, este tema evoca una gran época, la música es una sola”, “Esa canción me recuerda la original y me encantó el toque que se le dio ahora”, son algunas de las tantas reacciones de los seguidores de Yandel que celebraron el nuevo material.

Pero, otros se encargaron de juzgar sin contemplación al puertorriqueño. “Yandel, deja de robar músicas y haz la tuya”, “Espero que estés pagando mucho como para arruinar una canción tan maravillosa”, “Al parecer se quedó sin creatividad”, “El peor cover de la historia. ¿Cómo pudiste arruinar un clásico de esa forma?”.

Del tema original de los argentinos, solo se puede identificar en la de Yandel las frases “Te amaré, te amaré por siempre” y “Yo estoy aquí, borracho y loco”, además de su particular melodía.

Por: Yurby Calderón – Sistema Integrado Digital