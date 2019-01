¿’Thinking out loud’ de Ed Sheeran es un plagio?

El músico británico, Ed Sheeran, deberá enfrentar una demanda por plagiar la canción ‘Let’s get it on’, del fallecido músico estadounidense Marvin Gaye, grabada en 1973.

Así lo determinó el juez Louis Stanton en Manhattan, al considerar que tanto Sheeran como Sony/ATV Music Publishing y Atlantic Records, son los encargados de responder por presuntamente plagiar esta canción que dio vida al sencillo ‘Thinking out loud’.

“Hay similitudes sustanciales entre varios de los elementos musicales de las dos obras”, dijo el juez, sin establecer con claridad la inclusión de las líneas de bajo y percusión.

El abogado tampoco habló del ritmo armónico de ‘Let’s get it on’ que es muy utilizado en varios sencillos, por lo que no sería necesario que tuviera protección de derechos de autor.

El juez aseguró que el oyente común podría encontrar un mismo “atractivo estético” de las canciones, pese a que los abogados que interpusieron la demanda dicen que esta canción se caracteriza por tener “tonos sombríos y melancólicos, que abordaban el amor romántico duradero”.

Esta noticia se conoce meses después de que Ed Sheeran revelara que no está en sus planes sacar un nuevo disco en 2019 y aunque quiere lanzar un nuevo proyecto este año, no se tratará de un álbum.

“Será algo que no se promocionará en la radio. Algo que no es lo que normalmente hago”, manifestó Sheeran, de 27 años, quien apuntó que “felizmente” se tomará un año sabático al término de su gira mundial en septiembre de 2019.

Sin embargo, aseguró que “nunca” deja de hacer música porque es su “hobby” y “no disfrutaría de la vida” si no lo hiciera.

Por: Iván Hernández – Sistema Integrado de Información