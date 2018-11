¿Quién reemplazará a Victoria Beckham en la gira de las Spice Girls?

Las ‘Spice Girls’ están de regreso. La banda femenina de pop ha anunciado recientemente su retorno a los escenarios con una gira que se llevará a cabo en el Reino Unido el próximo año.

De este modo, Emma Bunton (Baby), Melanie Chisholm (Sporty), Melanie B (Scary) y Geri Horner (Ginger) volverán a entonar sus éxitos más recordados, pero sin la participación de Victoria Beckham, quien en los últimos años se ha desempeñado como diseñadora de modas. Esto dejó al aire el interrogantes de ¿Alguien reemplazará a Victoria? Y la respuesta es ‘Sí’.

