Piso 21 se pronuncia ante insultos contra su nuevo integrante

A comienzos de febrero se confirmó la salida de Juan David Castaño, más conocido como Llane, de la agrupación colombiana Piso 21 después de 12 años de hacer parte de ella.

Su salida causó conmoción en los fanáticos de la agrupación porque consideraban que Llane era una pieza fundamental de Piso 21, sin embargo el mismo artista aclaró los motivos de su salida la cual no se dio por conflictos o algún tipo de problema con los integrantes, simplemente porque quería iniciar una carrera como solista.

No obstante esta aclaración no valió y muchos fanáticos no aceptan aún que Llane no esté en el grupo y han arremetido contra el cantante paisa Lorduy, quien llegó a reemplazarlo.

Las ofensas e insultos se pasaron de la raya, así que desde la cuenta oficial de Instagram de Piso 21 respondieron a uno de los seguidores que comentó: “Quiero decir que el nuevo integrante de Piso 21 es una mier* y nunca va a igualar a Llane, además que es un feo de mier*”, indicó.

Por su parte, Piso 21 exigió respeto a su nuevo integrante. “Respeto por favor, respetamos las opiniones de todos pero sin ofensas. Acá todos estamos dando lo mejor para ustedes tanto Piso 21 como Lorduy, como Llane en su nueva etapa, y los comentarios negativos no aportan nada”.

Lorduy llegó a completar el grupo integrado por ‘Dim’, ‘Pablito’ y ‘El profe’. De hecho, le tocó debutar por lo alto rápidamente en los Premios Lo Nuestro, donde la agrupación tenía programada una presentación. A ritmo de ‘Te vi’, Piso 21 puso a bailar a todos los asistentes al evento y su nuevo integrante estuvo a la altura.

