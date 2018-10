Morat enloquece a sus fanáticos con ‘Balas perdidas’, su nuevo álbum

La banda colombiana Morat, una de las más importantes de pop de la actualidad, está estrenando su nuevo álbum titulado ‘Balas perdidas’.

Como parte de la celebración de este nuevo disco, la agrupación publicó el video oficial de ‘Yo no merezco volver’, dirigido por Paloma Valencia de 36 Grados.

El sencillo hace parte del nuevo trabajo discográfico de la banda, que contiene 12 canciones, entre esas sus ya conocidos éxitos ‘Besos en guerra’ junto a Juanes, ‘Punto y aparte’, ‘Cuando nadie ve’ y ‘El embrujo’, que hacen junto a Antonio Carmona y Josemi Carmona en homenaje a nuestro país.

‘Balas perdidas’, en palabras de la agrupación, hace referencia al impacto inesperado que tienen las canciones, así como las balas perdidas que “van y vienen sin avisar”.

“Escribir una canción es ser el tirador. Y así como hay tiradores que pierden sus balas hay compositores que extravían sus canciones. Hay canciones que se escriben para una persona y llegan a alguien más, o canciones que se escriben sin alguien en mente y terminan golpeando a una víctima insospechada. Algunas veces se dispara y se golpea a la persona equivocada, otras tantas uno recibe un disparo sin saber de dónde viene […] Acá les dejamos doce balas perdidas con la esperanza de que, de una u otra forma, los alcance alguna, como varias nos han alcanzado ya a nosotros”, explican sobre el disco, según cita un comunicado de Universal Music.

El lanzamiento de su nuevo disco enloqueció a todos sus seguidores en las redes sociales e incluso llegaron a ser tendencia en Twitter. En YouTube su nuevo video ya alcanzó la posición tres de tendencias en menos de un día de ser publicado.

Escuché un pedazo de la nueva rola de Morat y las voces tienen armonías bien cabronas.

Morat, you had my curiosity, but now you have my attention.

— luis (@Enriqueguada98) 26 de octubre de 2018