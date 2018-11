‘All I want for Christmas is you’, de Mariah Carey, fue lanzada en el año 1994 y se convirtió en todo un clásico de la época navideña.

Han pasado 24 años desde su estreno y todavía es recordado como uno de los sencillos insignia de la Navidad. De hecho, la canción regresó al Hot 100 de Billboard.

El tema hizo su reentrada anual en el listado musical, en el que ya se encuentra en la posición número 29. Y no solo eso; se encuentra en el puesto 23 de ventas de canciones digitales y en el lugar 30 de ‘Streaming songs’ con un incremento del 49 %, según cifras de Billboard.

En 2017, ‘All I want for Christmas is you’ logró llegar a la novena posición, marcando así la primera vez en estar dentro del top 10 después de 23 años de su lanzamiento original. La canción es una de las preferidas por los estadounidenses en la temporada de fin de año y a pesar del tiempo sigue generando ganancias para la artista.

Recientemente, Carey también debutó en la primera posición del top de álbumes de R&B/Hip Hop con su nuevo disco ‘Caution’, el decimoquinto álbum de su carrera.

La época navideña se empieza a sentir también con otras canciones, como ‘Cozy little Christmas’ de Katy Perry.

Aunque la canción fue lanzada en exclusiva para Amazon Music, la artista se ha encargado de publicar varios adelantos en sus redes sociales.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega