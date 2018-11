Después de siete años, Shakira regresó a Bogotá para cerrar su gira El Dorado World Tour con un inolvidable concierto que hizo llorar a más de uno cuando la cantante barranquillera rompió en llanto al terminar de interpretar su clásico ‘Antología’.

Pero… ¿Por qué lloró de esa forma?

En entrevista exclusiva para La FM y La Mega, la cantante barranquillera confesó que su nostalgia se debió a una serie de sentimientos encontrados porque fue una gira que tuvo cientos de obstáculos desde el inicio, recordando que tuvo que aplazar el inicio de la gira por una hemorragia en la cuerda vocal derecha y un milagro, como ella lo calificó le permitió volver a cantar.

“Tuve muchísimos obstáculos, esta ruta de El Dorado fue una guerra de obstáculos, desde el primer minuto me pasaron tantas cosas. Lo de la voz fue una de las cosas más fuertes y dolorosas que me ha pasado en la vida, los médicos decían que no me iba a curar sin la cirugía y los riesgos eran grandes como no cantar jamás”, afirmó la barranquillera en diálogo con Alejandro Villalobos, director de La FM y La Mega.

Confesó que llegó al punto de no querer levantarse más de la cama y solo lloraba y lloraba en solitario para que sus pequeños hijos no la vieran derrumbada. “Muchas veces no me paraba de la cama de lo triste que estaba, fue muy difícil, lo que me sostuvo fue el cariño de la gente. Sinceramente ese amor que sentí fue lo que me curó, hizo el milagro, por eso esta gira fue distinta a todas y cada noche en el escenario es como si fuera la última”, agregó.

Lee también: Shakira estrenó el videoclip de ‘Nada’ durante su concierto en Bogotá

Shakira abrió su concierto con el tema ‘Estoy aquí’ y fue desde el inicio que sus ojos se llenaron de lágrimas.

“Fue inevitable (no llorar) trataba de aguantarme porque me emocioné desde ‘Estoy aquí’, cuando vi ese público tan entregado y amoroso conmigo, tan fiel, se me salieron las lágrimas, pero dije no puedo llorar, no voy a desafinar, pero después de ‘Antología’ no pude evitar la emoción de ver ese cariño de mi gente”, expresó.

Para Shakira fue mágico poder culminar su gira en Colombia, su país natal, algo que no fue premeditado sino una casualidad. “No pudo haber sido mejor que haber clausurado la gira acá, rodeado de los míos, fue una casualidad pero es un regalo de la vida porque fue mi último concierto de la gira y uno de los más importantes de mi carrera“.

La artista aseguró que cada vez que elevaba la mirada al cielo, le decía a Dios ¡gracias! “porque a veces no sabes lo que tienes hasta que estás a punto de perderlo”.

Vea también: Shakira cierra su gira ‘El Dorado’ con un gran show en Bogotá

Por María Camila Torres – La FM