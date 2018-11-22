J Balvin lidera el listado con cinco nominaciones a los Heat Latin Music Awards

Música
Foto: La Mega

El listado se dio a conocer este miércoles en Bogotá, con la participación de varios artistas nacionales e internacionales.

Los galardones que reconocen a los artistas más populares de la música latina y quienes escalan la industria gracias a su propuesta musical, talento y creatividad, herramientas con las que además suman fans alrededor del mundo.

El Hard Rock Hotel y Casino en Punta Cana (República Dominicana), será la sede de esta cuarta entrega de los Premios Heat el próximo 13 de mayo de 2019.

En esta ocasión, J Balvin lidera el listado con cinco nominaciones, seguido por Ozuna y Sebastián Yatra quienes cuentan con cuatro postulaciones respectivamente. Por su parte, Greeicy, Maluma, Karol G, Anitta, Bad Bunny y Gabriel se destacan con tres nominaciones cada uno.

 

LISTA DE NOMINADOS CUARTA ENTREGA PREMIOS HEAT

 

MEJOR ARTISTA MASCULINO

CARLOS VIVES

LUIS FONSI

MALUMA

J BALVIN

OZUNA

ROMEO SANTOS

SEBASTIÁN YATRA

NICKY JAM

 

MEJOR ARTISTA FEMENINA

KAROL G

NATTI NATASHA

BECKY G

FARINA

ROSALÍA

GREEICY

ANITTA

 

MEJOR GRUPO O BANDA

PISO 21

REIK

MAU Y RICKY

CNCO

CHOCQUIBTOWN

ZION & LENNOX

MORAT

 

MEJOR ARTISTA ROCK

JUANES

CAFÉ TACVBA

BOMBA ESTÉREO

ATERCIOPELADOS

LOS CAFRES

LOS PERICOS

 

MEJOR ARTISTA POP

JENCARLOS CANELA

SIN BANDERA

SANLUIS

SEBASTIAN YATRA

MANUEL MEDRANO

ANDRÉS CEPEDA

PATY CANTÚ

PABLO ALBORÁN

 

MEJOR ARTISTA URBANO

OZUNA

KAROL G

MALUMA

J BALVIN

FARRUKO

NICKY JAM

BAD BUNNY

DADDY YANKEE

 

MEJOR ARTISTA TROPICAL

ROBERTO ANTONIO

EDDY HERRERA

VÍCTOR MANUELLE

SILVESTRE DANGOND

JERRY RIVERA

GABRIEL

CARLOS VIVES

 

MEJOR ARTISTA SUR

MON LAFERTE

ROMBAI

AGAPORNIS

DANIELA DARCOURT

LALI ESPÓSITO

LOS CALIGARIS

AMÉRICO

 

MEJOR ARTISTA NORTE

MARIELLE

GABRIEL

MANNI CRUZ

MELENDI

JUAN MAGÁN

MOZART LA PARA

VICENTE GARCÍA

 

MEJOR ARTISTA ANDINO

PIPE BUENO

TOMÁS THE LATIN BOY

ALKILADOS

CHYNO MIRANDA

WOLFINE

MIKE BAHÍA

MIRELLA CESA

 

ARTISTA REVELACIÓN

GREEICY

MARK B

ANUEL AA

MANUEL TURIZO

PAULO LONDRA

DANIELA DARCOURT

VENTINO

 

MEJOR VIDEO

DURA:DADDY YANKEE

ÉCHAME LA CULPA:LUIS FONSI, DEMI LOVATO

PINEAPPLE:KAROL G

MACHIKA: J. BALVIN, JEON, ANITTA

POR PERRO: SEBASTIAN YATRA FT. LUIS FIGUEROA, LARY OVER.

A TAN SOLO UNA HORA: GABRIEL

PA DENTRO:JUANES

DÉJATE LLEVAR: JUAN MAGÁN, BELINDA, MANUEL TURIZO, SNOVA, B-CASE

 

MEJOR COLABORACIÓN

AMANTES:GREEICY, MIKE BAHIA

FELICES LOS 4:MALUMA, MARC ANTHONY

ME NIEGO: REIK, OZUNA, WISIN

ROBARTE UN BESO: CARLOS VIVES, SEBASTIAN YATRA

MACHIKA:J. BALVIN, JEON, ANITTA

SENSUALIDAD:BAD BUNNY, PRINCE ROYCE, J.BALVIN

KRIPPY KUSH REMIX: FARRUKO, NICKI MINAJ, BAD BUNNY

CRIMINAL:NATTI NATASHA, OZUNA

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