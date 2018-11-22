El listado se dio a conocer este miércoles en Bogotá, con la participación de varios artistas nacionales e internacionales.
Los galardones que reconocen a los artistas más populares de la música latina y quienes escalan la industria gracias a su propuesta musical, talento y creatividad, herramientas con las que además suman fans alrededor del mundo.
El Hard Rock Hotel y Casino en Punta Cana (República Dominicana), será la sede de esta cuarta entrega de los Premios Heat el próximo 13 de mayo de 2019.
En esta ocasión, J Balvin lidera el listado con cinco nominaciones, seguido por Ozuna y Sebastián Yatra quienes cuentan con cuatro postulaciones respectivamente. Por su parte, Greeicy, Maluma, Karol G, Anitta, Bad Bunny y Gabriel se destacan con tres nominaciones cada uno.
LISTA DE NOMINADOS CUARTA ENTREGA PREMIOS HEAT
MEJOR ARTISTA MASCULINO
CARLOS VIVES
LUIS FONSI
MALUMA
J BALVIN
OZUNA
ROMEO SANTOS
SEBASTIÁN YATRA
NICKY JAM
MEJOR ARTISTA FEMENINA
KAROL G
NATTI NATASHA
BECKY G
FARINA
ROSALÍA
GREEICY
ANITTA
MEJOR GRUPO O BANDA
PISO 21
REIK
MAU Y RICKY
CNCO
CHOCQUIBTOWN
ZION & LENNOX
MORAT
MEJOR ARTISTA ROCK
JUANES
CAFÉ TACVBA
BOMBA ESTÉREO
ATERCIOPELADOS
LOS CAFRES
LOS PERICOS
MEJOR ARTISTA POP
JENCARLOS CANELA
SIN BANDERA
SANLUIS
SEBASTIAN YATRA
MANUEL MEDRANO
ANDRÉS CEPEDA
PATY CANTÚ
PABLO ALBORÁN
MEJOR ARTISTA URBANO
OZUNA
KAROL G
MALUMA
J BALVIN
FARRUKO
NICKY JAM
BAD BUNNY
DADDY YANKEE
MEJOR ARTISTA TROPICAL
ROBERTO ANTONIO
EDDY HERRERA
VÍCTOR MANUELLE
SILVESTRE DANGOND
JERRY RIVERA
GABRIEL
CARLOS VIVES
MEJOR ARTISTA SUR
MON LAFERTE
ROMBAI
AGAPORNIS
DANIELA DARCOURT
LALI ESPÓSITO
LOS CALIGARIS
AMÉRICO
MEJOR ARTISTA NORTE
MARIELLE
GABRIEL
MANNI CRUZ
MELENDI
JUAN MAGÁN
MOZART LA PARA
VICENTE GARCÍA
MEJOR ARTISTA ANDINO
PIPE BUENO
TOMÁS THE LATIN BOY
ALKILADOS
CHYNO MIRANDA
WOLFINE
MIKE BAHÍA
MIRELLA CESA
ARTISTA REVELACIÓN
GREEICY
MARK B
ANUEL AA
MANUEL TURIZO
PAULO LONDRA
DANIELA DARCOURT
VENTINO
MEJOR VIDEO
DURA:DADDY YANKEE
ÉCHAME LA CULPA:LUIS FONSI, DEMI LOVATO
PINEAPPLE:KAROL G
MACHIKA: J. BALVIN, JEON, ANITTA
POR PERRO: SEBASTIAN YATRA FT. LUIS FIGUEROA, LARY OVER.
A TAN SOLO UNA HORA: GABRIEL
PA DENTRO:JUANES
DÉJATE LLEVAR: JUAN MAGÁN, BELINDA, MANUEL TURIZO, SNOVA, B-CASE
MEJOR COLABORACIÓN
AMANTES:GREEICY, MIKE BAHIA
FELICES LOS 4:MALUMA, MARC ANTHONY
ME NIEGO: REIK, OZUNA, WISIN
ROBARTE UN BESO: CARLOS VIVES, SEBASTIAN YATRA
MACHIKA:J. BALVIN, JEON, ANITTA
SENSUALIDAD:BAD BUNNY, PRINCE ROYCE, J.BALVIN
KRIPPY KUSH REMIX: FARRUKO, NICKI MINAJ, BAD BUNNY
CRIMINAL:NATTI NATASHA, OZUNA