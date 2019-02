Farina enciende las redes con un polémico rap

View this post on Instagram

No los bloqueo para que vean mi éxito 🚀 Tengo dos Contratos voy rumbo México 🇲🇽 Tu a punta de culo yo a punto de mi léxico 🖊 Estoy deseada como acto lesbico… uhhh 😯 Tu con tus dos perfiles falsos plebe🖕 Sigue bajando mientras me alzo Tu pie barato no le sirve a lo que calzo Te quedaste como el album de @shakira a Pies descalzos 🐾 Mientras rapeo más me exporto 🛸 Una actitud de ganadora que ni yo misma soporto… 🏆 No es mejor quien hace el camino más corto soy una genio a las reales urbanas aporto. 😉 A todos los hater les doy por el orto👌 Y a los que tienen demonios yo se los exorto Tengo un amigo que le dicen el corto que tiene una corta pa dejarte corto… No te esperabas mi Debut Los tengo en via extinción como mamut 🐘 Tu no me llegas no me das señal ni por Blutoo… 📲 Soy la perra que vino a romper tabú 🐩 Yo soy kung Fú 🧧🥋.