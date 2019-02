El remix de ‘Pa olvidarte’ y más estrenos musicales

Es viernes de novedades musicales y estas son algunas que se están tomando las plataformas digitales.

‘Peligrosa’

Lartiste es un rapero de origen marroquí que está causando sensación en Europa. Hoy presenta su nueva canción titulada ‘Peligrosa’ junto a la cantante colombiana Karol G. Esta canción es el primer sencillo del álbum debut de Lartiste, que será lanzado en el primer semestre de 2019.

‘Pa olvidarte’ (Remix)

Zion y Lennox, Farruko y Manuel Turizo se unieron a ChocQuibTown en el remix de ‘Pa olvidarte’.

“Para nosotros es un sueño cumplido colaborar con estos artistas de talla internacional en esta canción que es un temazo y seguirá cautivando a muchísima gente al rededor del mundo”, dice la banda.

‘Cama vacía’

Ya está disponible en todas las plataformas digitales ‘Cama vacía’, el nuevo sencillo del puertorriqueño Ozuna. La canción llega justo después de que el cantante se viera envuelto en una polémica por cuenta de la publicación de un video sexual que hizo cuando era menor de edad.

Lee también: Romeo Santos defiende a Ozuna por su video sexual

‘Terremoto’

Los brasileños Anitta y Kevinho colaboran en ‘Terremoto’, cuyo video oficial es una réplica del que acompañaba la canción ‘I’m still in love with you’ que Sean Paul y Sasha lanzaron en el año 2002.

‘Hard white’

La rapera estadounidense Nicki Minaj presentó el video oficial de ‘Hard White’, canción que hace parte de su disco de 2018 ‘Reina’.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega