‘Despacito’ sigue rompiendo récords en YouTube

El video de la canción ‘Despacito’, interpretada por Daddy Yankee y Luis Fonsi, se convirtió en el primero en la historia de YouTube en alcanzar 6.000 millones de visitas. Actualmente tiene 6.004’916.754 reproducciones. En segundo lugar está ‘Shape of You’, de Ed Sheeran, con 4.094 millones.

Entre otras cifras importantes del video de ‘Despacito’ se resalta que tuvo hasta 25,7 millones de visitas diarias y todavía tiene un promedio de 2,8 millones de vistas por día en lo que va del año.

Así mismo, la producción es actualmente la más vista de YouTube con 1.900 millones de visitas más que cualquier otro video en la plataforma.

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi también tiene otros éxitos en el portal de videos con canciones como ‘Échame La Culpa’, lanzada en el año 2017, cuando se convirtió en el quinto video más rápido en llegar a las 1.000 millones de reproducciones, y actualmente tiene 1.700 millones. El año pasado, Fonsi estuvo entre los 20 artistas más reproducidos en YouTube.

Videos musicales más rápidos en alcanzar 3.000 millones de vistas

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee (204 días)

Justin Bieber – Sorry (1.045 días)

Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars (1.227 días)

PSY – GANGNAM STYLE (1.961 días)

Videos musicales más rápidos en alcanzar 4.000 millones de vistas

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee (272 días)

Ed Sheeran – Shape of You (707 días)

Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth (1402 días)

