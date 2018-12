¿Coldplay tiene ahora otro nombre?

La semana pasada los seguidores de la banda británica Coldplay se volvieron locos en las redes sociales después de que estallaran los rumores de que el grupo liderado por Chris Martin se habría cambiado de nombre para convertirse en Los Unidades ¿Cómo empezó todo esto?.

Pues bien, en primer lugar los rumores empezaron a circular después de que la casa discográfica de Coldplay, Parlophone Records, anunciara en sus redes sociales el fichaje de una nueva agrupación de nombre Los Unidades. “Estamos encantados de presentar nuevas firmas”, escribió la discográfica. Pero algo en la imagen generó dudas; en la parta baja de la foto aparece el código Y02LPAC81ODL, que realmente es COLDPLAY2018.

Un día después presentaron la primera canción de Los Unidades, titulada como ‘E-Lo’, en colaboración con Jozzy y Pharrell Williams; enseguida los seguidores de Coldplay notaron que la nueva banda tenía un sonido muy similar además de que la voz de Chris Martin era innegable.

Poco después, Coldplay también publicaría en sus redes sociales el lanzamiento de esta canción. Los fanáticos terminaron por enloquecer, pero el misterio todavía no estaba resuelto en su totalidad. La banda, dueña de éxitos como ‘Yellow’, ‘The Scientist’ y ‘Paradise’, seguía existiendo; pero ‘Los Unidades’ contaban con los mismos miembros; ¿entonces qué estaba pasando?

It’s just been announced that Chris has curated #GlobalCitizen EP1, a new four-track release for @GlblCtzn. It’s out on Friday, and you can hear E-Lo by @LosUnidades & @Pharrell ft @dopebyaccident now! https://t.co/loYWr1hyhJ A

— Coldplay (@coldplay) 27 de noviembre de 2018