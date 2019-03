Revelan nuevas imágenes del rodaje de ‘Birds of Prey’

‘Birds of Prey’ continúa emocionando a millones de fanáticos de todo el mundo con diferentes publicaciones relacionadas a los rodajes de distintas escenas de la película, la cual tiene previsto ver la luz el 7 de febrero de 2020.

Aunque ya se ha revelado en diferentes momentos cuál será la trama y los matices que tendrá esta historia protagonizada por personajes femeninos del Universo DC, para muchos la incertidumbre gira entorno a Margot Robbie y su famosa interpretación de Harley Quinn tras el debut del personaje en ‘Escuadrón Suicida’.

A pesar de que ya se habían compartido las primeras imágenes de la novia del Joker luciendo un traje plateado con azul y rojo, recientemente se difundieron una serie de fotografías de algunos personajes que integran la cinta y de los otros looks que llevará la protagonista durante toda la secuencia.

Las nuevas publicaciones dejaron al descubierto a Mary Elizabeth Winstead dándole vida a The Huntress (La Cazadora), luciendo un traje oscuro, su cabello de lado, guantes duros, una cadena terciada y algunas armas en su traje.

BRAND NEW Set Picture of Mary Elizabeth Winstead as Huntress in the Birds of Prey! pic.twitter.com/IS8daKCJE3 — Birds of Prey (@BirdsofPreyDC) February 21, 2019

Por otra parte, se dieron a conocer varias fotos y videos de Black Canary, que aparece corriendo por las calles tras un auto de policía. Entre este material se pueden ver diversas imágenes de Robbie junto a Ella Jay Brasco, quien le da vida a Cassandra Cain en la historia.

Brand new pics of Margot Robbie and Ella Jay Basco as Harley Quinn and Cassandra Cain in Birds of Prey! pic.twitter.com/AsfsydESNe — Birds of Prey (@BirdsofPreyDC) February 21, 2019

NEW PICS of Margot Robbie as Harley Quinn in the upcoming ‘Birds of Prey!’ pic.twitter.com/4tvS98vea0 — Birds of Prey (@BirdsofPreyDC) February 21, 2019

Aunque las páginas no oficiales del filme se han encargado de compartir este contenido, es claro que las imágenes han sido capturadas durante el trabajo que viene desarrollando el equipo y la producción desde semanas atrás.

NEW Pics of Margot Robbie as Harley Quinn with Dana Lee’s character ‘Doc’ in the upcoming Birds of Prey! pic.twitter.com/deP0OCaWGR — Birds of Prey (@BirdsofPreyDC) February 21, 2019

Por el momento, la aparición de Harley Quinn en la secuela de ‘Escuadrón Suicida’ se convirtió en un tema incierto, pues algunos medios aseguran que Margot Robbie no regresará como la psicópata y en su lugar entrarán nuevos personajes.

