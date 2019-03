Uno de los estrenos cinematográficos del universo Marvel más esperados de este año, es sin duda, ‘Capitana Marvel’. La poderosa heroína llega a las salas de cine colombianas oficialmente a partir de mañana, 7 de marzo. Sin embargo, algunos medios han tenido el privilegio de ver la película con anterioridad y de este modo, desde Estados Unidos llegan las primeras críticas.

En primer lugar, medios como The New York Times, The Washington Post y Vanity Fair han alabado la cinta con opiniones como:

“La película es divertida y no es muy larga, además, se beneficia del talento y la habilidad de un reparto que incluye a Annette Bening, Jude Ley y Ben Mendelsohn… Y el personaje protagonista se puede decir que es una mujer dura y encantadora, en este caso, decidida a combatir los clichés del género femenino. Estará lista para una franquicia”, escribió el The New York Times.

Lee también: Ya está aquí el primer tráiler de la temporada final de ‘Juego de Tronos’

The Washington Post comentó por su lado que, “la película es una maraña de retorcidos flashbacks, escenas de acción y algunas referencias divertidas a la cultura pop de los noventa… ‘Capitana Marvel’ logra entonces llegar a su destino con confianza. Brie Larson (actriz protagonista) ha hecho un buen trabajo y la conclusión final es clara. Misión cumplida: más películas por delante”.

Por último, los críticos de Vanity Fair, aseguran que los directores de la cinta, Anna Boden y Ryan Fleck, “están enfocados en contar de manera competente una historia que encaja en el universo Marvel. Lo hacen muy bien”.

Te puede interesar: Jared Leto comparte su primera foto como Morbius

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues críticos de The Hollywood Reporter afirman que la trama de la película es “poco imaginativa con un estilo visual insípido y una falta de entusiasmo en cada escena. Mejor dicho, lo que ‘Pantera Negra’ hizo para representar a la raza negra en el universo de los superhéroes no lo alcanza a hacer ‘Capitana Marvel’ con las mujeres. Si se tratara de un cara a cara entre ‘La Mujer Maravilla’ y ‘Capitana Marvel’, no habría duda sobre quién subiría las apuestas”.

Con lo anterior está de acuerdo el New York Post, “casi todos los aspectos de esta película están a medio cocer. Tiene un mensaje contra la guerra que se presenta como sabio y sofisticado, pero en realidad es ingenuo y demasiado simple. La película quiere desesperadamente ser un grito de concentración feminista, pero hace poco para ganar ese papel, aparte de tener un personaje principal femenino e interpretar ‘I’m Just A Girl’ de No Doubt durante una de las escenas de lucha”.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital