Margot Robbie reveló el título oficial de la película de Harley Quinn

Margot Robbie vuelve a hacer de las suyas y en esta ocasión lo hizo a través de sus redes sociales, donde publicó uno de los adelantos más dicientes sobre la próxima película que protagonizará de la mano de su personaje Harley Quinn.

‘Birds of Prey’ es uno de los proyectos que prepara el Universo DC relacionado con una serie de personajes femeninos liderados por la novia del Joker y por su insaciable actitud de villana. El filme dirigido por Cathy Yan espera llegar a las salas de cine el 7 de febrero de 2020.

A pesar de que el proyecto no ha regalado mayor información sobre el camino que tendrá su trama, la película de Warner Bros. ya cuenta con puntos clave sobre sus integrantes y los personajes que protagonizarán la idea.

Harley Quinn (Margot Robbie), Huntress (Elizabeth Winstead) y Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) serán las encargadas de desarrollar este relato basado en aquellos cómics, donde su mayor amenaza será Máscara Negra, enemigo interpretado por Ewan McGregor.

Sin embargo, lo que alegró a cientos de fans en el mundo fue la reveladora fotografía que compartió Robbie en su perfil oficial de Instagram y en la cual se conoció el título completo de la película.

La publicación deja ver la portada del guion escrito por Christina Hodson, en el cual se puede leer: “Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)”que en español significa “Birds of Prey (Y la fantabulosa emancipación de la misma Harley Quinn)”.

A pesar de que el texto aparece marcado con besos, estrellas, diamantes y dibujos con bolígrafo, la noticia tomó fuerza una vez Warner Bros. Pictures compartió el contenido en su perfil oficial de Twitter acompañado de la fecha de estreno y el título en el trino.

Aunque no ha sido algo confirmado de forma oficial por la misma compañía, ya se han publicado algunas especulaciones relacionadas a la trama que llevará el proyecto y todas apuntan a la libertad que encontró Harley Quinn lejos del ‘Joker’.

Por el momento no se han conocido detalles relacionados al desarrollo ni a la sinopsis que llevará el filme.

