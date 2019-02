La razón por la que Will Smith se negó a participar en ‘Matrix’

Will Smith es uno de los rostros de Hollywood que más se destaca en la pantalla grande, gracias a su versatilidad y talento que demuestra en cada uno de los proyectos que protagoniza. Su trayectoria recoge personajes en cintas como ‘Escuadrón Suicida’, ‘Soy Leyenda’, y ‘Hombres de negro’, los cuales se diferencian completamente uno del otro.

Sin embargo, a esta larga carrera profesional en las cámaras, se le suman algunas producciones cinematográficas en las cuales el actor no estuvo por distintos motivos, ya fueran personales o laborales.

Recientemente Smith utilizó su canal de YouTube para hablar y revelar los motivos por los cuales no aceptó tomar un papel protagónico en una de las sagas de ficción más reconocidas del cine hasta el momento.

De acuerdo con el video que publicó el artista, durante su carrera se topó con un personaje que para él no significaba mucho, por lo cual rechazó la propuesta y terminó tomándola otro colega. Se trata de Neo, protagonista de ‘Matrix’, el cual terminó siendo interpretado por Keanu Reeves.

“Después de hacer ‘Hombres de negro’, las hermanas Wachowski se acercaron a mí, solo habían hecho una película, era ‘Lazos ardientes’. Ambas son dos genios, pero hay una línea muy fina entre ser excepcional y lo que viví en esa reunión”, expresó Will Smith.

Tras negar su participación en la cinta, desde lejos pudo darse cuenta del éxito mítico que se volvió ‘Matrix’ entre millones de personas a nivel mundial, gracias a los efectos visuales que caracterizaban las escenas y los fragmentos en general.

Al no entrar a este filme, Smith terminó tomando un papel en ‘Wild Wild West’, decisión que para él no es de orgullo, pues puso su carrera en peligro. No obstante, aprovechó para afirmar que de haber aceptado el papel en ‘Matrix’, posiblemente no sería lo mismo que significa hoy en día, pues los papeles y el desarrollo de esta es perfecto.

“Keanu era el ideal y Laurence Fishburne también. Si hubiese dicho que sí, al ser yo negro, Morfeo no lo hubiera sido. Estaban pensando en Val Kimer. Yo iba a ser Neo y Kilmer iba a tener el papel de Morfeo, así que quizás habría arruinado la película. Lo habría hecho, así que puede les hiciese un favor”, aseguró el actor.

Por el momento solo queda esperar a ver a Smith como el genio de Aladdin, en la nueva cinta de acción real de Disney.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital