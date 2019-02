James Cameron fue el encargado de dirigir ‘Titanic’, una de las películas más icónicas de la historia del cine. La cinta, estrenada en 1997, no solo se convirtió en una de las más recordadas, sino también en una de las más taquilleras en Estados Unidos.

La historia de amor entre Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) y Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), y su desenlace en medio del hundimiento del Titanic, cautivó a millones de espectadores que hoy en día siguen recordando cada una de las escenas que marcaron la trama.

Tal vez una de las más comentadas es aquella en la que aparecen Jack y Rose sosteniendo un encuentro sexual dentro de un auto, momento que siempre será recordado por la marca de la mano de la mujer en uno de los vidrios del automóvil.

Pues han pasado más de 20 años desde el estreno de la cinta y esa famosa marca sigue intacta en el auto que fue usado para la grabación de la escena.

Así lo reveló el propio James Cameron a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que asegura que dicha figura todavía se conserva en el vidrio del coche, aún con todos los años que han pasado.

“La marca de la mano todavía está ahí. Vean detalladamente”, escribió el director, reconocido también por películas como ‘Terminator’ y ‘Avatar’.

Over 20 years later, the infamous @TitanicMovie handprint is still there – look closely. pic.twitter.com/xN19iHw5cI

— James Cameron (@JimCameron) February 25, 2019