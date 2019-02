La película ‘Green Book’ se quedó con la preciada estatuilla de mejor película, mientras que ‘Roma’, del mexicano Alfonso Cuarón, ganó en las categorías de mejor director, mejor película extranjera y mejor fotografía.

La 91 edición de los premios de la Academia repartió los triunfos y dio un gran protagonismo a ‘Bohemian Rhapsody’, la obra con mayor número de premios, cuatro para esta película biográfica sobre el cantante de Queen, Freddie Mercury: mejor actor, edición de sonido, mezcla de sonido y mejor montaje.

Con tres premios destacaron ‘Black Panther’ (mejor banda sonora original, mejor vestuario y mejor diseño de producción); ‘Green Book’ (mejor película, mejor actor de reparto -Mahershala Ali- y mejor guion original) y ‘Roma’ (mejor película extranjera, mejor director y mejor fotografía, ambos para Cuarón).

La gran sorpresa de la velada llegó con la victoria de la británica Olivia Colman como mejor actriz por ‘The Favourite’, imponiéndose a Glenn Close, la eterna nominada -siete candidaturas- y la gran destacada en todos los pronósticos por su labor en ‘The Wife’.

El premio a la mejor película de animación fue para ‘Spider-Man: Into the Spid-Verse’, una de las sorpresas de la temporada por su buen comportamiento tanto en taquilla como en premios y la favorable recepción de la crítica.

Estos son los ganadores en la 91 edición de los premios Óscar de la Academia, que se entregaron el domingo en Hollywood.

Mejor película

PREMIADA: Green Book

Black Panther

Roma

Ha nacido una estrella Black Panther

Ha nacido una estrella

El vicio del poder

La favorita

Bohemian Rhapsody

Infiltrado en el KKKlan

Mejor dirección

PREMIADO: Alfonso Cuarón, por Roma.

Spike Lee, por Infiltrado en el KKKlan.

Pawel Pawlikowski, por Cold War.

Yorgos Lanthimos, por La favorita.

Adam McKay, por El vicio del poder.

Mejor actor

PREMIADO: Rami Malek, por Bohemian Rhapsody.

Christian Bale, por El vicio del poder.

Bradley Cooper, por Ha nacido una estrella.

Willem Dafoe, por Van Gogh, a las puertas de la eternidad.

Viggo Mortensen, por Green Book.

Mejor actriz

PREMIADA: Olivia Colman, por La favorita.

Yalitza Aparicio, por Roma.

Glenn Close, por La buena esposa.

Lady Gaga, por Ha nacido una estrella.

Melissa McCarthy, por ¿Podrás perdonarme algún día?

Mejor actriz secundaria

PREMIADA: Regina King, por El blues de Beale Street.

Amy Adams, por El vicio del poder.

Marina de Tavira, por Roma.

Emma Stone, por La favorita.

Rachel Weisz, por La favorita.

Mejor actor secundario

PREMIADO: Mahershala Ali, por Green Book.

Adam Driver, por Infiltrado en el KKKlan.

Sam Elliott, por Ha nacido una estrella.

Richard E. Grant, por ¿Podrás perdonarme algún día?

Sam Rockwell, por El vicio del poder.

Mejor guión original

PREMIADA: Green Book (Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly).

El reverendo (Paul Schrader).

Roma (Alfonso Cuarón).

La favorita (Deborah Davis y Tony McNamara).

El vicio del poder (Adam McKay).

Mejor guión adaptado

PREMIADA: Infiltrado en el KKKlan (Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y Spike Lee).

La balada de Buster Scruggs (Joel y Ethan Coen).

¿Podrás perdonarme algún día? (Nicole Holofcener y Jeff Whitty).

El blues de Beale Street (Barry Jenkins)

Ha nacido una estrella (Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters)

Mejor documental

PREMIADO: Free Solo, de Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi.

Hale County This Morning, This Evening, de RaMell Ross.

Minding the Gap, de Bing Liu.

De padres e hijos, de Talal Derki.

RBG, de Betsy West y Julie Cohen.

Mejor maquillaje y peluquería

PREMIADA: El vicio del poder, de Greg Cannom, Kate Biscoe yPatricia DeHaney.

Border, de Göran Lundström y Pamela Goldammer.

María, reina de Escocia, de Jenny Shircore, Marc Pilcher yJessica Brooks.

Mejor vestuario

PREMIADA: Black Panther, de Ruth E. Carter.

La balada de Buster Scruggs, de Mary Zophres.

La favorita, de Sandy Powell.

El regreso de Mary Poppins, de Sandy Powell.

María, reina de Escocia, de Alexandra Byrne.

Mejor diseño de producción

PREMIADA: Black Panther, de Hannah Beachler.

La favorita, de Fiona Crombie y Alice Felton.

First Man, de Nathan Crowley, Kathy Lucas.

El regreso de Mary Poppins, de John Myhre y Gordon Sim..

Roma, de Eugenio Caballero y Bárbara Enrı́quez.

Mejor fotografía

PREMIADA: Roma, de Alfonso Cuarón.

Cold War, de Lukasz Zal.

La favorita, de Robbie Ryan.

La sombra del pasado, de Caleb Deschanel.

Ha nacido una estrella, de Matthew Libatique.

Mejor montaje de sonido

PREMIADA: Bohemian Rhapsody, de John Warhurst.

Un lugar tranquilo, de Ethan Van der Ryn y Erik Aadahl.

Black Panther, de Benjamin A. Burtt y Steve Boeddeker.

First Man, de Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan.

Roma, de Sergio Díaz, Skip Lievsay

Mejor mezcla de sonido

PREMIADA: Bohemian Rhapsody, de Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali.

Black Panther, de Steve Boeddeker, Brandon Proctor y Peter J. Devlin.

First Man, de Jon Taylor, Frank A. Montaño, Ai-Ling Lee yMary H. Ellis.

Roma, de Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García.

Ha nacido una estrella, de Tom Ozanich, Dean A. Zupancic, Jason Ruder y Steven Morrow.

Mejor película de habla extranjera

PREMIADA: Roma (México), de Alfonso Cuarón.

Cafarnaúm (Líbano), de Nadine Labaki.

Cold War (Polonia), de Pawel Pawlikowski.

La sombra del pasado (Alemania), de Florian Henckel von Donnersmarck.

Un asunto de familia (Japón), de Hirokazu Kore-eda.

Mejor montaje

PREMIADA: Bohemian Rhapsody, de John Ottman.

Infiltrado en el KKKlan, de Barry Alexander Brown.

Green Book, de Patrick J. Don Vito.

La favorita, de Yorgos Mavropsaridis.

El vicio del poder, de Hank Corwin.

Mejor película animada

PREMIADA: Spider-Man: Into the Spid-Verse, de Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman

Los Increíbles 2, de Brad Bird.

Isla de perros, de Wes Anderson.

Mirai, mi hermana pequeña, de Mamoru Hosoda.

Ralph rompe Internet, de Rich Moore y Phil Johnston.

Mejor cortometraje animado

PREMIADO: Bao, de Domee Shi.

Animal Behaviour, de Alison Snowden y David Fine.

Late Afternoon, de Louise Bagnall.

One Small Step, de Andrew Chesworth y Bobby Pontillas.

Weekends, de Trevor Jimenez.

Mejor cortometraje documental

PREMIADO: Period. End of Sentence., de Rayka Zehtabchi.

Ovejas asesinas, de Ed Perkins.

End Game, de Rob Epstein y Jeffrey Friedman.

Lifeboat, de Skye Fitzgerald.

A Night at the Garden, de Marshall Curry.

Mejores efectos especiales

PREMIADA: First Man, de Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm.

Vengadores: Infinity War, de Dan DeLeeuw, Kelly Port, Russell Earl y Daniel Sudick.

Christopher Robin, de Chris Lawrence, Mike Eames, Theo Jones y Chris Corbould.

Ready Player One, de Roger Guyett, Grady Cofer, Matthew E. Butler y David Shirk.

Solo: A Star Wars Story, de Rob Bredow, Patrick Tubach, Neal Scanlan yDominic Tuohy.

Mejor cortometraje de ficción

PREMIADO: Skin, de Guy Nattiv.

Detainment, de Vincent Lambe.

Fauve, de Jeremy Comte.

Marguerite, de Marianne Farley.

Madre, de Rodrigo Sorogoyen.

Mejor banda sonora

PREMIADA: Black Panther, de Ludwig Goransson

Infiltrado en el KKKlan, de Terence Blanchard

El blues de Beale Street, de Nicholas Britell.

Isla de perros, de Alexandre Desplat.

El regreso de Mary Poppins, de Marc Shaiman y Scott Wittman.

MEJOR CANCIÓN

PREMIADA: Shallow, de Ha nacido una estrella

All The Stars, de Black Panther

I’ll Fight, de RBG.

The Place Where Lost Things Go, de El regreso de Mary Poppins

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, de La balada de Buster Scruggs

AFP Y EFE