Estos serían los títulos de las cuatro cintas de ‘Avatar’

‘Avatar’, una de las creaciones más taquilleras de James Cameron, también director de ‘Titanic’ (1997); regresará a la pantalla grande más de diez años después del estreno de la primera película en 2009.

La nueva franquicia incluirá un total de cuatro películas, las cuales ya tendrían títulos oficiales, según informa la BBC. De este modo, se espera el estreno de ‘Avatar: El camino del agua’ para el 2020; ‘Avatar: El portador de semillas’ para el 2021; ‘Avatar: El jinete de Tulkun’, planeada para estrenarse en 2022 y por último, ‘Avatar: La búsqueda de Eywa’ para el 2025.

En varias entrevistas James Cameron ha comentado que la trama de todas las películas se llevará a cabo en ‘Pandora’, planeta de los Na’vi. Por otro lado, recientemente Sigourney Weaver, actriz que da vida a la ‘Dr. Grace Augustine’ en ‘Avatar’ (2009), expresó en entrevista con The Hollywood Reporter que:

“Acabamos de terminar de rodar Avatar dos y tres. Las filmamos en Los Ángeles y James Cameron ha anunciado públicamente que hay mucho trabajo bajo el agua, así que aprendimos a bucear libremente e hicimos muchas escenas de este tipo, lo cual fue desafiante, pero maravilloso”.

Agregó que “las cuatro películas conforman una especie de historia, sin embargo, todas son independientes”, motivo por el cual su personaje en la segunda entrega dista mucho del que representó en la película original. “Los guiones son asombrosos, y en el primero, que me encanta, creo que no se habían configurado muchas cosas… Y hay un mensaje que enseña a no sacrificarlo todo por la codicia y la conquista”.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital