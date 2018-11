Fue revelada nueva información del film que revivirá la historia de Chucky, el ‘muñeco diabólico’, que en 1988 aterrorizó a miles de personas en el mundo con su macabra historia.

La fecha de estreno de Child’s Play, según reveló el presidente de Orion Pictures, será el 21 de junio de 2019. Además, se confirmó que el trabajo del director Lars Klevberg y el guion de Tyler Burton Smith será fiel a la versión anterior, donde una madre regala a su hijo un muñeco de cumpleaños, sin que se le pase por la cabeza que en algún momento cobrará vida.

Lee también: Aspecto del nuevo Chucky genera controversia

“Me asustó muchísimo. La vi una y otra vez. Es una película especial para mí”, declaró al respecto Seth Grahame-Smith, uno de los productores, quien cuenta con el respaldo de haber trabajado en el remake de It (Eso), adaptación del best seller de Stephen King.

Sobre la oportunidad de trabajar en el guion, Lars Klevberg manifestó que no lo dudó pues “Child’s Play fue y es una de mis películas favoritas de terror de todos los tiempos (…) cuando supe que era de los productores de It salté de inmediato“.

Este es el nuevo póster, que hace su invitación con la frase: “más que un juguete, él es tu mejor amigo“.

Por Stiven López – RCN Radio