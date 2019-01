Dua Lipa lanzó el video musical de ‘Alita: Ángel de combate’

Dua Lipa se ha convertido en una de las artistas más relevantes de la industria musical actual, tras su participación en varios éxitos en colaboración con artistas de talla mundial como Calvin Harris o Sean Paul.

Luego de triunfar en distintas plataformas digitales con temas como ‘Be the one’, No Lie’, ‘Scared to be Lonely’ y ‘One Kiss’, su carrera ha escalado a niveles inimaginables, donde su voz ya hace parte de proyectos cinematográficos.

Este es el caso de ‘Alita: Ángel de combate’, una cinta animada dirigida por Robert Rodríguez y que hace parte del género de acción cyberpunk. Está basada en el manga de Yukito Kishiro llamado GUNNM.

Este proyecto cuenta con la voz de la artista para ambientar el tema oficial de la película y el cual ya estrenó su video en la plataforma YouTube. El clip musical ya supera los tres millones de vistas.

A pesar de que Dua Lipa ya había compartido en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de los rodajes y de cómo luciría en el set, los fans de la artista ya pudieron disfrutar de un trabajo lleno de acción, de participación femenina y animaciones.

La canción titulada ‘Swan Song’ tiene un aire de sensualidad, fortaleza y una coreografía similar a la de cyborgs. Con escenas en una locación destruida, la protagonista del video muestra su rudeza y su lado más serio frente a un entrenamiento personal.

En este trabajo futurista, la intérprete de ‘Last Dance’ luce un traje de cadenas y guantes oscuros, además de algunos accesorios en sus orejas y manos. En un fragmento del videoclip se le puede ver entrenando frente a un espejo donde se refleja la imagen de ‘Alita’, la protagonista de la cinta que llegará a cines el próximo mes de febrero.

