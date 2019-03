¿Deben prohibir la participación de Netflix en los Óscar?

En los últimos días el cineasta estadounidense Steven Spielberg manifestó su inconformismo respecto a que películas de plataformas de streaming estuvieran nominadas a los Premios de la Academia, pues el director de filmes como ‘La lista de Schindler’ (1993) e ‘Inteligencia artificial’ (2001), opina que este tipo de producciones deberían competir en otra clase de premios como los Emmy, por ejemplo, que se hicieron para destacar los trabajos televisivos.

Es de recordar que ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, se convirtió en la primera cinta de Netflix en ser nominada a los Premios Óscar recibiendo 10 candidaturas y ganando en tres categorías: Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía, además de estar muy cerca de ganar en Mejor Película.

Ante esto, Steven Spielberg ha decidido luchar para que la Academia cambie sus requisitos en cuanto a las nominaciones, y de esta forma vetar a Netflix y otras plataformas de streaming de participar en la ceremonia de los Premios Óscar.

“Steven siente que hay una gran diferencia entre las películas que se transmiten vía streaming y las que lo hacen por medio de los cines”, expresó al medio especializado IndieWire, un portavoz de la productora Amblin Entertainment, fundada por Spielberg.

Además de la diferencia en el formato, el citado medio reúne también las quejas de otros estudios cinematográficos sobre el tema. Aseguran entonces que, “Netflix no reporta taquilla, que la compañía no respeta la regla que las películas deben estar en sala durante 90 días, además, las producciones se emiten por la plataforma, y que gastan demasiado en promoción, entre otros puntos”.

Aunque esto no tiene mayor influencia sobre la elección de películas nominadas a los Óscar, Spielberg desea que muchos otros colegas se unan a él y muestren su apoyo en la próxima reunión con el Consejo de Gobernadores de la Academia, la cual se dará en abril.

Al respecto, Netflix opinó por medio de su cuenta de Twitter que, “Nos encanta el cine. Aquí hay algunas cosas que también amamos: 1. Acceso para personas que no siempre pueden pagar una entrada al cine. 2. Dejar que todo el mundo pueda disfrutar del lanzamiento al mismo tiempo. 3. Dejar que los cineastas tengan otras opciones para compartir su arte”.

We love cinema. Here are some things we also love:

-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art

These things are not mutually exclusive.

— Netflix Film (@NetflixFilm) March 4, 2019