¿Dakota Johnson disfrutó las escenas de sexo en ’50 sombras de Grey’?

La actriz estadounidense Dakota Johnson, quien logró reconocimiento mundial por su papel de ‘Anastasia Steele’ en la trilogía erótica ‘Cincuenta sombras de Grey’, hizo unas declaraciones que sorprendieron a los fanáticos de esta saga, pues Johnson confesó que se aburría rodando las escenas de sexo que tanto emocionaron a los espectadores y que eran, precisamente, la esencia de la historia.

La serie de películas, basadas en los libros escritos por la británica E. L. James, narran la relación BDSM (Sadomasoquismo, dominación y sumisión, bondage y disciplina) entre la sumisa y tímida ‘Anastasia Steele’ y el dominante, guapo y millonario que todo lo puede ‘Christian Grey’. Sin embargo, esos momentos de placer violento que hicieron que miles de espectadores asistieran a las salas de cine, no eran nada divertidos de grabar según Dakota Johnson, quien en medio de una entrevista con el medio especializado Cinemablend, expresó:

“Grabar dos películas seguidas en las cuales las escenas se repiten una y otra vez es un poco tedioso. Se convirtió en un – ¿cómo vamos a hacer para que esta maldita escena de sexo sea mejor que las anteriores?- Hay tanto que puedes hacer cuando una película está clasificada como ‘R’ (apta para adultos)… Fue complicado”.

Lee también: Por esta razón Dakota Johnson asiste al terapeuta después de rodar sus películas

Aunque la trilogía recibió críticas variadas y obtuvo varias nominaciones a Los premios Razzie, también conocidos como los ‘Anti-Oscar’, que premian a las peores películas del año, Johnson asegura que no se arrepiente de su participación en la franquicia. “Fue un desafío del que no me avergüenzo y estoy infinitamente agradecida con la producción…. Aprendí mucho sobre mi capacidad de recuperación personal”.

Actualmente la actriz promociona su más reciente película ‘Suspiria’, una historia completamente alejada de ‘Cincuenta sombras de Grey’. En este filme de terror, que se estrenará el 2 de noviembre, Johnson interpreta a una bailarina que estudia en una reconocida academia de danza. Sin embargo, en su primer día como parte de esta institución se entera de que la alumna expulsada Pat Hingle, fue asesinada. Y las cosas se tornan peores cuando los homicidios continúan en un efecto dominó. Más tarde, se enterará que la academia guarda un oscuro secreto.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital