El pasado 9 de agosto se cumplieron 49 años del macabro asesinato de la actriz y modelo estadounidense Sharon Tate.

La hermosa rubia, esposa del cineasta polaco Roman Polański, fue brutalmente asesinada en su casa el 9 de agosto de 1969 a manos de varios integrantes de ‘La Familia’, nombre con el que se le conocía a la secta criminal de Charles Manson. La actriz estaba a dos semanas de dar a luz cuando ocurrieron los hechos y por supuesto, la noticia escandalizó al mundo, ‘La Familia’ había cometido uno de sus asesinatos más crueles y repudiados.

‘Once Upon a Time in Hollywood’, dirigida por Quentin Tarantino y ‘The Haunting of Sharon Tate’, dirigida por Daniel Farrands, son dos proyectos cinematográficos que revivirán aquella macabra noche. En la primera película Tate será encarnada por la australiana Margot Robbie, mientras que en la segunda cinta, será la estadounidense Hilary Duff quien tenga el papel ¿quién será la mejor?

‘Once Upon a Time in Hollywood’

Prevista para estrenarse el 26 de julio de 2019, esta película de Tarantino es uno de los estrenos más esperados del próximo año. Además de Robbie en el papel de ‘Sharon Tate, la cinta contará entre su elenco con otras grandes estrellas como Leonardo DiCarprio, Brad Pitt, Al Pacino y Dakota Fanning.

Ambientada en Los Ángeles de 1969 con el movimiento hippie en pleno furor, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ narra cómo Rick Dalton (DiCaprio), una exestrella de ‘wésterns’ televisivos y su doble de acción Cliff Booth (Pitt) tratan de hacerse un espacio en una nueva industria de Hollywood que ya los ha dejado atrás. Sin embargo, Sharon Tate (Margot Robbie), vecina de ‘Rick’, es una mujer muy famosa que tendrá cierta importancia en la narrativa.

‘The Haunting of Sharon Tate’

Al contrario de la película de Tarantino. Esta cinta de Daniel Farrands se enfocará directamente en los hecho ocurridos aquella trágica noche en la mansión de los Polański – Tate.

Este thriller de terror girará en torno a Sharon (Hilary Duff), que embarazada de nueve meses lucha contra las frecuentes premoniciones sobre su muerte.

Hasta el momento la película no tiene una fecha de estreno.

Por otro lado, en marzo de este año la actriz Kate Bosworth que también interpretará a la famosa actriz en una película producida por ella en colaboración con Debra Tate, hermana de Sharon.

Titulada únicamente ‘Tate, Bosworth expresó por medio de sus redes sociales que “esta película solo celebrará su vida. No explotaremos su muerte”.

Cabe resaltar que Debra Tate ha cuestionado las dos cintas anteriores por considerar que “explotan su dolor”.

