Confirman el título oficial de la próxima película de ‘It’

La segunda entrega de ‘It’, dirigida por Andrés Muschietti, es sin duda uno de los estrenos más esperados del próximo año y que por supuesto se espera sea igual de alabada y exitosa que su primera parte.

Poco a poco se han ido conociendo pequeños detalles que estarán presentes en la nueva película y uno de los últimos es el título oficial de la cinta. Aunque mucho se ha especulado sobre este tema, los medios generalmente se referían a esta secuela como ‘It 2’ o ‘It: Capítulo 2’ y es precisamente este último el nombre oficial.

Por medio de las redes sociales del filme , el equipo de producción hizo público el primer póster que terminaría por confirmar el titular.

Por otro lado, otro aspecto que llama la atención de esta historia tiene que ver con el Ritual de Chüd, pues hace un par de meses se confirmó que Andrés Muschietti asumió el reto de rodar esta escena, considerada como una de las más extrañas y surrealistas del libro, escrito por Stephen King.

Este ritual es una batalla psíquica que se convierte en la única arma de los protagonistas para acabar de una vez por todas con ‘Pennywise’. Sin embargo, su narración literaria es tan psicodélica que se convierte en todo un reto poderla llevar de forma impecable al terreno audiovisual. Desafío que el equipo de producción quiso asumir.

Solo queda esperar hasta el estreno de la película para ver si realmente Muschietti y su equipo rodaron con éxito esta escena. ‘It: Capítulo 2’ llegará a las salas de cine el 6 de septiembre de 2019.

