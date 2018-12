Cambian la fecha de estreno del tráiler de ‘Avengers 4’

Después de que Marvel revelara el segundo tráiler de Capitána Marvel, cinta que pondrá en escena a la heroína con la suficiente fuerza para hacerle frente a Thanos, miles de fans quedaron a la expectativa de la presentación de las primeras imágenes de ‘Avengers 4′, que según medios internacionales serían reveladas el 5 de diciembre.

Los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel esperaban conocer nuevos detalles de la continuación de ‘Avengers Infinity War’ y de cómo se estarían organizando héroes que sobrevivieron a Thanos, para derrotar al poderoso Titán. Sin embargo, diferentes portales especializados han anunciado que Marvel ha tomado la decisión de aplazar el lanzamiento del tráiler de la esperada cinta.

Aparentemente esta decisión fue tomada por respeto al funeral del expresidente de los Estados Unidos George H. W. Bush, quien falleció el pasado 30 de noviembre. Daniel RPK, editor de Super Bro Movies, portal especializado en películas y cómics, fue una de las personas en lanzar esta versión.

So…yes, afraid to say they pushed it back because of Bush’s Funeral tomorrow. #Avengers4

— Daniel R (@DanielRPK) 4 de diciembre de 2018