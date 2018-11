‘Avengers: Infinity War’ llega a Netflix en esta Navidad

Sin duda Avengers: Infinity War (dirigida por Joe y Anthony Russo, 2018) partió en dos la historia de las películas basadas en superhérores de los cómics, gracias a su relevancia narrativa en la saga del universo cinematográfico de Marvel y el imponente éxito en taquilla, tras recaudar 2.046 millones de dólares.

Netflix es consciente del enorme impacto que la cinta tuvo a nivel mundial y por este motivo ha decidido incluir la película dentro de su oferta de contenidos y para evitar rumores y especulaciones la plataforma hizo el anuncio través de su cuenta oficial en Twitter.

Oh, snap. Avengers: Infinity War is coming to @Netflix on December 25. pic.twitter.com/EMB8LgicdT

— NX (@NXOnNetflix) 19 de noviembre de 2018