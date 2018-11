Así iba a ser la apariencia de Viuda Negra en ‘Avengers: Infinity War’

Cada vez queda menos tiempo para la llegada de ‘Avengers 4’ a las salas de cine, tras un año del estreno de ‘Avengers: Infinity War’, considerada una de las mejores películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

El estreno de la cinta llamó la atención de los millones de fans a nivel mundial al momento de presentar la apariencia física de varios de los integrantes de los Vengadores. No todos lucían de una forma esperada, pues tenían grandes rasgos distintivos que no poseían en entregas pasadas.

Lee también: Así fue como Leonardo DiCaprio le rechazó una cerveza a ‘Thor’

Este fue el caso de Capitán América, interpretado por Chris Evans, y Viuda Negra, encarnada por Scarlett Johansson. Ambos sorprendieron a los espectadores al protagonizar el filme luciendo una imagen completamente distinta a lo que venían mostrando convencionalmente.

La cabellera rubia de Natasha Romanoff, Viuda Negra, cautivó a muchos seguidores que no esperaban ver a la guerrera con este aspecto físico. Su traje ceñido de color negro y verde militar, le dieron un toque mucho más rudo.

Puede interesarte: ‘Hellboy’ tendrá una nueva versión más sangrienta y violenta

Sin embargo, recientemente Andy Park, Director Senior de Desarrollo Visual para Marvel Studios, reveló en su cuenta oficial de Twitter, el diseño conceptual que tenía la producción para Viuda Negra en el escenario de ‘Avengers: Infinity War’.

This was the approved #BlackWidow concept design I did for #AvengersInfinityWar. I guess they decided to get rid of the 🧣& the red hair 🙂 It made sense since she’s in hiding. I can’t wait for you all to see her in Avengers: Whatever The Next Title Is! #ScarlettJohansson pic.twitter.com/c3HF0oWLEi

— Andy Park (@andyparkart) 26 de noviembre de 2018