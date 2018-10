Actor que encarna a Michael Myers vivió con un asesino real

‘Michael Myers’ es uno de los personajes más icónicos del cine de terror. Su tenebrosa máscara, su afilado e inseparable cuchillo y su crueldad para asesinar le quitaron el sueño a más de una persona, convirtiéndose en el protagonista de un sinnúmero de pesadillas desde el estreno de la primera película de ‘Halloween’ en el año 1978.

Desde entonces y hasta ahora se han estrenado nueve películas más. El 25 de octubre de este año llegará a las salas de cine colombianas la décima cinta de esta franquicia que contará nuevamente con la participación de la actriz Jamie Lee Curtis, quien cuarenta años después de haber hecho su debut cinematográfico en la cinta original, regresará a la historia retomando su papel de ‘Laurie Strode’, la única sobreviviente de la masacre de Halloween en 1978.

Nick Castle también retoma su personaje de ‘Michael Myers’, después de haberlo interpretado en la primera película de la saga. Sin embargo, el actor de 71 años de edad compartirá el personaje con el actor James Jude Courtney. Aunque a lo largo de estos cuarenta años el asesino ha sido interpretado por aproximadamente seis actores, Courtney fue el único que sin saberlo, prácticamente fue entrenado por un verdadero asesino para el papel.

Así lo manifestó en una entrevista con Vanity Fair: “Hace años conocí a un verdadero sicario a través de un conocido en común, luego compartimos apartamento y me comentó que estaba buscando a alguien que escribiera su historia de vida… Absorbí su vida saliendo con él todos los días… Una vez lo llevé a ver una película llamada ‘Lista Mortal’, cuando salimos de la proyección, me dijo – Jimmy, es una película muy bonita, pero no es así como matas a la gente”, comentó James Jude Courtney.

El actor agregó que hubo un consejo muy preciado de su letal compañero de piso, el cual aplicó en su actuación como ‘Michael Myers’. ” Hay una eficacia sigilosa en la forma en que funciona un asesino serial. Las películas tienden a diluir esa calidad con pausas dramáticas y diálogos cuando un verdadero depredador nunca perdería tiempo con eso. Esa eficiencia la apliqué en Michael”, concluyó.

‘Halloween 2018’, dirigida por David Gordon Green tiene su estreno previsto en Colombia para el 25 de octubre de este año y se espera que sea tan exitosa como la primera entrega, cabe recordar que ‘Halloween’ (1978) superó todas las expectativas convirtiéndose en uno de los filmes independientes más rentables tras haberse realizado con un presupuesto de 300 mil dólares y recaudar más de 70 millones en todo el mundo. También se le considera como uno de los grandes clásicos del cine de terror.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital