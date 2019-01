“El Tripas” desata su ira en El Cartel

Noche triste debido al fallecimiento del libretista Fernando Gaitán. Hicimos un recuento de sus logros y éxitos en la TV Colombiana.

Iniciamos con un cazainfiel desde Bucaramanga con una mujer de 33 años que tenía una pareja de 34. Se conocieron en Bogotá (lugar de trabajo del hombre), y en dos años y medio de relación jamás fue a visitarla. Cuando ella iba a la Capital no podía ubicarlo y se hacía negar. Una tarde recibió una llamada en la que le dijo que no lo llamara más porque se casaría con otra persona. No se pueden perder el momento en el que Daniel Trespalacios salió de control por esta llamada.

Recibimos una llamada desde una cárcel en Cúcuta de un preso que perdió el rastro de su esposa desde que fue capturado. El hombre hizo un llamado al aire para que ella aparezca. Confesó que su suegro es el principal culpable porque hace unos años nuestro oyente preso le propinó dos impactos de bala tras golpear a su hijo.

