Cazainfiel porno en El Cartel

Noche polémica en nuestro programa.

Iniciamos nuestro programa con Carlos Mira saludando durante 20 minutos a todos aquellos que escribieran con nuestro HT #TembloresEnElCartel en Twitter. Recibimos un cazainfiel de un actor porno. Primero nos habló sobre curiosidades y secretos de su profesión y luego pasamos por su relación de pareja. Nos confesó que tiene una relación y su novia no sabe que el hombre se dedica a la industria del entretenimiento para adultos.Tienen 3 años de relación El oyente duda porque según él la tiene descuidada tras sus horas de grabación y rodaje, pero como ella se enoja porque no sabe en qué trabaja. El oyente aceptó llamar a su novia en vivo para confesar y revelar su trabajo, pero sobre la hora se arrepintió. Esto provocó que Daniel Trespalacios no hiciera el Cazainfiel.