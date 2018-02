¿Se avecina un terremoto masivo? 

La actividad sísmica de las últimas semanas en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico ha generado pánico en algunos de los usuarios de redes sociales, que especulan sobre si podría darse un terremoto de gran magnitud muy pronto.

En enero y febrero varios han sido los eventos que se han dado alrededor del mundo; la erupción de un volcán en Filipinas, un terremoto en Alaska y otros más en Guam, Japón, Taiwán y recientemente en México han preocupado a muchos y prendido las alarmas. (Lee también: Las inquietantes profecías de Nostradamus para el 2018)

Este es un resumen de algunos de los eventos sísmicos recientes.

Pacific Ring of Fire active today. #switch2sendai #earthquake #volcano

– PH : Mayon Volcano erupted, 1,000s evacuees

– Japan: Volcano causes avalanche, one death

– Indonesia: 5.3 earthquake jolts Jakarta, buildings swayed

– Alaska: 7.9 Magnitude earthquake led to tsunami alert. pic.twitter.com/q1rz0Dbvxr

— UNISDR (@unisdr) 23 de enero de 2018