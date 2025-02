Daniel Trespalacios es un periodista y locutor muy activo en redes sociales. Actualmente, dirige 'El Cartel Paranormal de La Mega', un programa que se emite de domingo a jueves, de 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

En este espacio se comparten impactantes historias de fenómenos paranormales y se cuenta con la participación de diversos invitados. En una de sus recientes emisiones, un invitado relató un escalofriante suceso ocurrido en el desierto del Darién.

Según un testimonio, en ese lugar se aparecía una joven que advertía a los migrantes para que no continuaran por ese camino. Sin embargo, algunos de ellos la golpearon y la dejaron atrás. Más tarde, al llegar a su destino, quedaron atónitos al verla sentada allí. La joven les dijo: “Ustedes no me conocen. Yo soy de la selva. No los voy a proteger porque me hicieron daño”. Al día siguiente, los migrantes fueron asaltados.