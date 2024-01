Cerrar ciclos y soltar el pasado puede ser un desafío, pero es esencial para liberar energía y permitir que nuevas experiencias florezcan. En este artículo, te presentamos un ritual que podría ser la clave para liberarte y dar la bienvenida a un presente renovado.

Pedir ayuda al universo a través de rituales puede ser una herramienta valiosa para materializar cambios en tu vida. La ciencia respalda esta idea, según un estudio de la Universidad de Harvard. Se descubrió que los rituales no solo alivian el duelo, sino que también ayudan a reducir la ansiedad. Realizar un ritual permite a las personas concentrarse, sentirse más relajadas y menos nerviosas en situaciones estresantes.

Ritual para Cerrar Ciclos y Dejar Ir el Pasado

Este ritual simple, pero poderoso requiere velas, hilo, tijeras y flores de tu elección. Aquí te dejamos el paso a paso:

1. Escoge un Espacio Tranquilo

Elige una habitación o un lugar tranquilo en tu hogar. Asegúrate de estar sola y libre de distracciones.

2. Prende las Velas

Junta las dos velas con el hilo y enciéndelas con un fósforo. Este acto simboliza la conexión y la iniciación del proceso.

3. Concentra tus Pensamientos

Toma las flores en tus manos y reflexiona sobre el ciclo que deseas cerrar. Puede ser una relación pasada, una experiencia traumática o cualquier situación que necesitas soltar.

4. La Declaración Liberadora

En voz alta o en silencio, pronuncia la siguiente afirmación: "Yo, (tu nombre), me libero de las cadenas del pasado, suelto todo lo que me hace daño, perdono a todos los que me hicieron daño y me perdono a mí misma por haberlo permitido."

5. Corta el Hilo

Con las tijeras, corta el hilo que une a las velas, simbolizando la liberación de ataduras.

6. Espera la Consumición

Deja que las velas ardan por completo, marcando el fin del proceso. Este acto simboliza la conclusión del ciclo que estás dejando atrás.

7. Dale un Adiós Simbólico a las Flores

Coloca las flores en un jarrón con agua y al día siguiente llévalas al cuerpo de agua más cercano. Al soltarlas, visualiza liberar cualquier carga emocional asociada con el pasado.

Este ritual puede ser un paso significativo hacia la transformación personal. ¡Prueba este proceso y déjanos saber cómo te ha ido!