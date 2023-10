Viernes 13: Top cuatro de las cosas que no debes hacer este día

En La Mega te damos una lista de esas cosas que debes evitar este viernes 13.

Ahora bien, hay varias historias al rededor de todo lo que ocurre, por lo que ciertos idividuos buscan lo que no se debe hace dirante esta temporada.

Según dicen algunos expertos, en estos tiempos es cuando se deben evitar los rituales para no llamar a los espírtus o crean portales con otras dimensiones.

En este sentido, aquí en La Mega te daremos un top de quellas cosas que no debes hacer este viernes 13. Por si crees en esto, debes estar muy atento y evitar dolores de cabeza.

Viernes 13: lo que no se debe hacer este día

1. No cortes tus uñas o cabello, podrías cortar tu buena suerte

2. Si toca a la puerta y nadie contesta, no abras. Este año el velo entre dimensiones está muy delgado

3. No pidas préstamos ni entres e discusiones

4. No olvides ofrendar una flor blanca a tus protectores