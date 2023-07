[Video] Historia de la colombiana que llora lágrimas de sangre: ¿cómo es posible este suceso?

La situación tiene desesperada a la joven.

Una historia realmente extraña se dio a conocer este viernes 28 de julio, pues desde hace tres años la joven Zharick Ramírez Carrillo contó cómo es la experiencia de que sus ojos sienten que su piel se desgarra, pues cuando llora, saca lágrimas de sangre.

La adolescente, de tan solo 17 años, en entrevista con una emisora local, confirmó y mostró por medio de algunos videos como sangra por sus ojos y que esto lo comenzó a padecer desde la pandemia.

La menor, que vive en el barrio Domingo de Guzmán, en el Suroccidente de Barranquilla, comentó que los primeros síntomas fueron el sangrado por la nariz y después por sus ojos, pero lo que más ha resultado llamativo es que también ha sangrado por las vías orales y esto se da al tiempo.

Tras varias visitas a los especialistas y muchos exámenes, ninguno ha podido dar con un diagnóstico exacto ni mucho menos alguna cura que pueda, por lo menos, parar esta extraña condición.

Ella en un principio pensó que se podía tratar de estrés, pero cuando lloraba sangre mientras hacía ejercicio u otras tareas vio que no se trataba de esto, por lo que hace un llamado a que le ayuden a parar esta extraña condición y de esta manera poder mejorar su calidad de vida, ya que ella no sale al público por este problema.

“Ya no quiero salir porque esto me pasa en cualquier momento y no sé qué hacer, se me va a visión y me desmayo, no puedo hacer actividad física. Me siento muy limitada”, comentó.

Además, esto le puede durar mucho tiempo y a pesar de que puede demorar dos meses sin sangrar, también le puede pasar muy seguido. Por eso, ella cala para que le ayuden, pero no ha sido posible.