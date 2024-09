Todas las noches, de domingo a jueves, ‘El Cartel Paranormal de La Mega’ llega con nuevas historias y hechos sin explicación científica. Daniel Trespalacios, locutor y conductor del programa, abre los micrófonos para que los oyentes participen libremente.

En una ocasión reciente, un oyente de Bucaramanga, la capital santandereana, llamó para compartir un relato sobre un fenómeno paranormal que ocurre en el puente de la Novena, en esa ciudad. Según el narrador, esta construcción se realizó sobre un antiguo cementerio, y él mismo afirma haber participado en la obra.

Un dato curioso es que, antes de comenzar la construcción, se contactó a las familias de los fallecidos para que se hicieran cargo de los restos. Sin embargo, muchas de estas familias no tenían actualizado su número de teléfono, por lo que varios cadáveres terminaron en Medicina Legal, identificados solo con nombre y fecha de fallecimiento.

“Cuando comenzaron las obras, se perturbó el descanso eterno de personas que llevaban allí más de 20 años”, relató el oyente. Agregó que, como creyente, considera que debió celebrarse una misa o algún rito. Afirmó también que, a partir de ese momento, las máquinas comenzaron a fallar inexplicablemente y solo volvían a funcionar tras ser rociadas con agua bendita.

Con el tiempo, se descubrió que no se había realizado una excavación profunda en el área, lo que llevó al hallazgo de sacos con huesos humanos. Según el reporte del CTI, se trataba de entierros ilegales, pues los restos se encontraban a una profundidad mayor que las tumbas comunes.

Tras este incidente, las manifestaciones paranormales se intensificaron. Los guardias de seguridad del lugar contaron que presenciaron cómo varias personas se lanzaban desde lo alto del puente. En su momento, se culpó a los pacientes del Hospital Psiquiátrico San Camilo, quienes a veces escapaban del centro.

El testimonio del narrador concluye mencionando que muchas personas que cruzan por el puente sienten un impulso inexplicable de quitarse la vida, atribuyendo este fenómeno a la falta de respeto por el descanso eterno de los fallecidos.

¿Por qué quedan fantasmas penando?

Las almas en pena son entidades espirituales que, según diversas creencias, vagan por el mundo terrenal después de la muerte. Estas almas, a menudo asociadas con sentimientos de dolor, arrepentimiento o asuntos pendientes, no habrían encontrado la paz y permanecen atadas a este plano.

Asuntos pendientes

Se cree que algunas almas no pueden descansar en paz porque tienen asuntos pendientes en el mundo terrenal, como un amor no correspondido, un crimen sin resolver, un deseo no cumplido o una venganza por llevar a cabo.

Dolor y sufrimiento

Un gran dolor o sufrimiento experimentado en vida puede atar a un alma a este plano, impidiéndole encontrar la paz.

En muchas culturas, se cree que las almas en pena pueden ser liberadas a través de rituales, oraciones o actos de caridad.